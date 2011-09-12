На северо-востоке Москвы неизвестные застрелили гражданина Пакистана

На северо-востоке Москвы неизвестные застрелили 42-летнего гражданина Пакистана. Инцидент произошел в пятницу вечером. Оперативники разыскивают преступников, скрывшихся с места убийства.

На месте происшествия найдена гильза калибра 9 мм и документы погибшего. Двое преступников, выстреливших в мужчину из неизвестного оружия, скрылись, передает РИА «Новости». Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).