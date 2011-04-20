В Подмосковье убита руководительница церковного хора поселка Томилино

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20 апреля 2011, 12:56 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Подмосковье убита руководитель церковного хора в поселке Томилино Люберецкого района. Ранен ее гражданский муж. По "горячим следам" сотрудники милиции задержали подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает Следственный комитета РФ по Московской области. Труп 53-летней руководительницы церковного хора с признаками насильственной смерти был обнаружен в ее квартире. Был задержан подозреваемый - им оказался 20-летний сосед по дому, передает РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 и части 1 статьи 111 УК РФ.