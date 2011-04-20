В Москве задержан приезжий из Дагестана, подозреваемый в угоне внедорожника

//Криминал

20 апреля 2011, 10:33 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве задержан приезжай из Дагестана, подозреваемый в угоне дорогостоящего внедорожника. Автомобиль "Тойота Лэнд Крузер 200" стоимостью почти в 2,5 млн рублей был угнан еще 7 апреля.



Инцидент произошел на Шелепихинском шоссе, возле дома 13. Задержанный работает в Москве продавцом на рынке электроники "Горбушкин Двор". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В настоящее время проверяется причастность задержанного к другим преступлениям, устанавливаются личности его возможных сообщников.