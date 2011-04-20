В Московской области задержан лидер кавказского бандподполья М. Джагапиров

//Криминал

20 апреля 2011, 09:38 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Московской области задержан член северокавказского бандподполья Магомед Джагапиров по кличке Мухамад. Джагапиров подозревается в вооруженных нападениях на сотрудников полиции. Боевик был задержан сотрудниками ФСБ России 19 апреля при проведении спецоперации, передает Интерфакс. Джагапиров находился в федеральном розыске. Задержанный - член бандитского подполья, действующего на территории Карачаево-Черкесии, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).