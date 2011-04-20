В Омске два местных жителя торговали амфетамином через интернет

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20 апреля 2011, 09:30 [ «Аргументы Недели. Омск» ]

в Омске двух местных жителей обвиняют в незаконной торговле амфетамином через интернет. Синтетические наркотики в город из Москвы привозила несовершеннолетняя курьер. Об этом сообщает управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков (УФСКН) по Омской области. Амфетамин распространялся наркодилерами по устойчивым каналам сбыта с помощью сети интернет. Амфетамин преступники закупали на одной из подпольных лабораторий в Москве, передает РИА Новости. Задержанным предъявлено обвинение по части 3 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение и перевозка наркотических средств в особо крупном размере).