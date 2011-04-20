В поезде Москва-Владивосток задержана девушка-наркокурьер с 3 кг героина

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20 апреля 2011, 08:58 [ «Аргументы Недели. Владивосток» ]

В фирменном пассажирском поезде N2 сообщением Москва-Владивосток задержана 26-летняя девушка, перевозившая 3 килограмма героина. Установлено, что пассажирка села в поезд в Перми. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу. Героин нашли среди постельного белья в личных вещах задержанной, передает Интерфакс. Были обнаружены три полиэтиленовых свертка с героином, общий вес которого составляет 2979 грамм. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ.