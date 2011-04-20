В Хабаровске пресечена работа двух подпольных казино

В Хабаровске пресечена работа двух нелегальных казино. Игорные клубы располагались на улицах Ленина и Краснореченской. Сотрудники МВД России изъяли из заведений 190 игровых автоматов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу. Материалы оперативных рейдов были направлены в районные прокуратуры для проведения прокурорских проверок, передает РИА Новости.
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