В Хабаровске пресечена работа двух подпольных казино

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20 апреля 2011, 08:06 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровске пресечена работа двух нелегальных казино. Игорные клубы располагались на улицах Ленина и Краснореченской. Сотрудники МВД России изъяли из заведений 190 игровых автоматов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу. Материалы оперативных рейдов были направлены в районные прокуратуры для проведения прокурорских проверок, передает РИА Новости.