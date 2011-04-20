В Дагестане ликвидирован боевик, находившийся в федеральном розыске

//Криминал

20 апреля 2011, 07:55 [ «Аргументы Недели. Кавказ» ]

В Дагестане ликвидирован участник бандподполья, находившийся в федеральном розыске. Боевик Сабитби Аманов был обнаружен в ходе спецоперации, проведенной в среду в Махачкале. На требование сдаться Аманов открыл по сотрудникам полиции огонь из автоматического оружия. Ответным огнем боевик был уничтожен. У участника НВФ изъяты автомат Калашникова, пистолет, "пояс шахида" со взрывчаткой и большое количество боеприпасов, передает телеканал "Россия-24".