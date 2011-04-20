Ночью в Москве сгорели пять машин

//Криминал

20 апреля 2011, 07:43 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве в ночь на среду сгорели пять машин. Три автомобиля сгорели на северо-западе Москвы, на улице маршала Жукова, ещё два в центре города, на Садово-Спасской улице. Не исключается версия поджога. В настоящее время на местах работают сотрудники правоохранительных органов и эксперты пожарно-технической лаборатории. Специалисты пытаются установить причину пожаров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.