Пенсионер из Петрозаводска задушил больную жену, чтобы избавить от мучений

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19 апреля 2011, 18:28 [ «Аргументы Недели» ]

Пенсионеру, признавшемуся в убийстве своей супруги, которое он совершил по ее просьбе, чтобы избавить от вызванных болезнью мучений, предъявлено обвинение.



"По данным следствия, 5 января 2011 года обвиняемый, находясь у себя дома, из сострадания к своей пожилой жене, находившейся в тяжелом состоянии, желая прекратить ее физические страдания, сдавил шею женщины петлей. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия", — говорится в сообщении Петрозаводского отдела Следственного комитета по Карелии.



В декабре прошлого года женщина при падении сломала обе ноги и с тех пор не могла передвигаться. Полученные травмы причиняли ей сильную боль, и женщина боялась, что больше никогда не сможет встать с постели. Ее эмоциональное состояние усугублялось тем, что в течение нескольких последних лет она начала терять память и страдала от психического заболевания. По словам 71-летнего пенсионера, в день убийства он застал жену, сидящей на полу со шнурком в руке, сообщает РИА "Новости". По его словам, она просила помочь ей покончить с собой.



Пенсионеру предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 105 УК РФ (убийство), которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.