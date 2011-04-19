Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Криминал

Пенсионер из Петрозаводска задушил больную жену, чтобы избавить от мучений

, 18:28 [ «Аргументы Недели» ]

Пенсионеру, признавшемуся в убийстве своей супруги, которое он совершил по ее просьбе, чтобы избавить от вызванных болезнью мучений, предъявлено обвинение.

"По данным следствия, 5 января 2011 года обвиняемый, находясь у себя дома, из сострадания к своей пожилой жене, находившейся в тяжелом состоянии, желая прекратить ее физические страдания, сдавил шею женщины петлей. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия", — говорится в сообщении Петрозаводского отдела Следственного комитета по Карелии.

В декабре прошлого года женщина при падении сломала обе ноги и с тех пор не могла передвигаться. Полученные травмы причиняли ей сильную боль, и женщина боялась, что больше никогда не сможет встать с постели. Ее эмоциональное состояние усугублялось тем, что в течение нескольких последних лет она начала терять память и страдала от психического заболевания. По словам 71-летнего пенсионера, в день убийства он застал жену, сидящей на полу со шнурком в руке, сообщает РИА "Новости". По его словам, она просила помочь ей покончить с собой.

Пенсионеру предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 105 УК РФ (убийство), которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

ГИ

//картина дня

Интервью

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

В ходе беседы политик рассказал «АН», зачем ему нужен Telegram-канал, о конкретных проектах, реализующихся в Саратовской области, и есть ли светлое будущее у опустевших и пьющих российских сел.

Аналитики известного туристического поисковика Aviasales заявили о подорожании авиабилетов. Эксперты обещают, что по итогам года стоимость перелётов в целом вырастет примерно на 9-10%. Почему цена авиаперевозок России продолжает расти…

Аналитики известного туристического поисковика Aviasales заявили о подорожании авиабилетов. Эксперты обещают, что…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на отказ Минска разместить у себя российскую военную базу. По его словам, в Белоруссии заявляют о союзническом…

//новости ан

На минувших выходных в Керчи проходил отборочный тур конкурса «Талантливая Керчь». Наибольшее внимание публики привлек переодетый в женщину актер Владимир ТОВКАЧ, который…

//новости ан

//новости ан

Короля делает свита, а певца – продюсер. Но бывают ситуации, когда даже в интервью яркий и эмоциональный продюсер интереснее певицы, которая на сцене секси-герл, а в…

//новости ан