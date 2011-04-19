//Криминал

19 апреля 2011, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве совершено покушение на генерального директора финансово-аудиторской компании "Парк аудит" Андрея Амелина. 62-летний бизнесмен выходил из офиса на Донской улице, когда неизвестный трижды выстрелил в него.



Пистолет ТТ, из которого были произведены выстрелы, преступник бросил на месте, после чего скрылся. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, бизнесмен в крайне тяжелом состоянии госпитализирован в Институт скорой помощи имени Склифосовского.