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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Криминал

В Москве совершено покушение на гендиректора компании "Парк аудит"

, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве совершено покушение на генерального директора финансово-аудиторской компании "Парк аудит"  Андрея Амелина. 62-летний бизнесмен выходил из офиса на Донской улице, когда неизвестный трижды выстрелил в него.

Пистолет ТТ, из которого были произведены выстрелы, преступник бросил на месте, после чего скрылся. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, бизнесмен в крайне тяжелом состоянии госпитализирован в Институт скорой помощи имени Склифосовского.

ГИ

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