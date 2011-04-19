Найдено тело кувейтского дипломата, пропавшего в Москве

Сотрудник дипмиссии Кувейта в РФ Салех Мухаммед Алокааб, ранее пропавший в Москве, обнаружен мертвым: тело дипломата обнаружили железнодорожные обходчики около 12:30 в центре Москвы на насыпи железнодорожных путей недалеко от платформы Рижская.
На месте обнаружения тела сотрудника посольства Кувейта в РФ работает оперативно-следственная группа. При осмотре тела погибшего иностранца не обнаружены ценные вещи - телефон, деньги, а также документы дипломата.
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