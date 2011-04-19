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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Криминал

Белорусский КГБ вывез родственников минских террористов из их домов

, 09:07 [ «Аргументы Недели» ]

Сотрудники КГБ Белоруссии увезли родственников террористов Дмитрия Коновалова и Влада Ковалева, взорвавших метро в Минске, из Витебска в неизвестном направлении, сообщает Life News.

В квартирах домов, где ранее проживали семьи террористов, неизвестные выбили все стекла. Но сами родственники подрывников пропали из города несколько дней назад. Очевидцы утверждают, что людей вывезли из города на нескольких машинах люди в штатском.

Ни один из террористов еще не успел обзавестись ни женами, ни детьми. Из Витебска пропали родители обоих молодых людей, а также сестра Влада Ковалева и старший брат Дмитрия Коновалова. Несколько друзей, с которыми задержанные общались ближе всего, уже двое суток находятся на допросах.

«Родственникам Коновалова и Ковалева лучше переехать куда-нибудь, с этими семьями общаться теперь никто не будет и жить им спокойно не дадут, - говорит одноклассник задержанных. - Все, кто раньше общался с Коноваловым и Ковалевым, ненавидят их. Хотя мы понимаем, что родители ни при чем, что все это делалось очень скрытно. Даже живя в одном дворе с ними, мы никогда не могли подумать, что у них в подвале целая лаборатория».

Сейчас ЖЭУ, к которому относится дом, где жили террористы, тщательно проверяется. Спецслужбы выясняют, почему коммунальщики не осматривали подвалы и допустили там организацию лаборатории по производству взрывчатки.

ИГ

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