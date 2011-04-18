Мосгорсуд приговорил убийц французского винодела с семьей к пожизненному сроку

//Криминал

18 апреля 2011, 21:06 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Пожизненный срок получили два гражданина Узбекистана за убийство в Москве французского винодела Тьерри Ги Спинелли, его супруги и их трехлетней дочери.

В Мосгорсуде, где в понедельник был оглашен приговор, на скамье подсудимых, кроме Хуршида Нурмурадова и Рустама Харисова находились гражданин России Джуробай Аширов и уроженец Узбекистана Вахоб Тураев, которые, по версии следствия, были сообщниками убийц в этом преступлении и получили 12 и 10 лет заключения соответственно.

Нормурадов и Харисов будут отбывать наказание в колонии особого режима, причем, первые 15 лет они будут находиться в тюрьме. Двое других фигурантов этого дела будут отбывать наказание в колонии особого режима.

Винодел из Франции Ги Спинелли, его жена и трехлетняя дочь погибли 20 апреля 2009 года во время пожара в их квартире в центре Москвы. На месте происшествия следователи обнаружили два очага возгорания общей площадью 20 квадратных метров. В качестве основной версии пожара рассматривался поджог. Эксперты установили, что все члены семьи Спинелли были задушены еще до пожара. В квартире имелись признаки ограбления, преступники, вероятно, ее подожгли. По данным прокуратуры, злоумышленники похитили из квартиры не менее €20 тысяч, а также ценные вещи.