Мать студента Бауманки отдала BMW, чтобы выкупить сына у похитителей

Столичная полиция объявила розыск похитителей двух студентов МГТУ имени Баумана, за выкуп которых матери оного из них пришлось отдать 150 тысяч рублей и автомобиль BMW-525.
Накануне около полуночи на Профсоюзной улице трое, угрожая пистолетом, заставили студентов сесть в джип Land Cruiser 200, завезли молодых людей в лес на Каширском шоссе, избили и потребовали выкуп в 10 миллионов рублей.
Через несколько часов мать одного из похищенных привезла злоумышленникам 150 тысяч рублей наличными и ключи от автомобиля BMW-525. После этого киднеперы отпустили студентов, а сами скрылись, сообщает Интерфакс.
Молодые люди обратились в полицию, но розыск по горячим следам результата не принёс. Уголовное дело возбуждено по статье "разбой".