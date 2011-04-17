Мать студента Бауманки отдала BMW, чтобы выкупить сына у похитителей

//Криминал

17 апреля 2011, 14:12 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Столичная полиция объявила розыск похитителей двух студентов МГТУ имени Баумана, за выкуп которых матери оного из них пришлось отдать 150 тысяч рублей и автомобиль BMW-525.

Накануне около полуночи на Профсоюзной улице трое, угрожая пистолетом, заставили студентов сесть в джип Land Cruiser 200, завезли молодых людей в лес на Каширском шоссе, избили и потребовали выкуп в 10 миллионов рублей.

Через несколько часов мать одного из похищенных привезла злоумышленникам 150 тысяч рублей наличными и ключи от автомобиля BMW-525. После этого киднеперы отпустили студентов, а сами скрылись, сообщает Интерфакс.

Молодые люди обратились в полицию, но розыск по горячим следам результата не принёс. Уголовное дело возбуждено по статье "разбой".