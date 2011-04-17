В Битцевском парке найден труп подростка, а маньяк Пичужкин отбывает пожизненное

//Криминал

17 апреля 2011, 13:29 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В московском Битцевском парке в субботу обнаружено тело подростка со следами множественных колото-резанных ранений.

«Тело молодого человека, 1995 года рождения, обнаружили около 14.40 мск. По предварительным данным, смерть подростка наступила за сутки до обнаружения от колото-резанных ранений», - рассказали РИА Новости в правоохранительных органах столицы.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), следствие выясняет обстоятельства преступления, ведется поиск преступников.

Битцевский парк приобрел печальную известность, после того как в нем с 1992 по 2006 год орудовал «битцевский маньяк» Александр Пичушкин. Мосгорсуд 29 октября 2007 года приговорил его к пожизненному заключению в колонии особого режима, признав виновным в 48 убийствах.