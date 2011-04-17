Заключенные сожгли колонию в которой сидел Ходорковский

//Криминал

17 апреля 2011, 07:27 [ «Аргументы Недели» ]

Более 1 тысячи заключенных колонии Краснокаменского района Забайкальского края на плацу ожидают этапа в другие ИК края.

Около трех часов ночи группа осужденных факелами подожгла здания колонии.

Выгорели все жилые корпуса, ряд хозяйственных и административных зданий, ситуацию усугубил сильный порывистый ветер и сухая погода. Пожарным расчетам удалось отстоять лишь малую часть построек (столовая, дежурная часть, медицинская часть, производственные помещения, ШИЗО и другие).

Прилегающая к колонии и следственному изолятору территория оцеплена в целях обеспечения безопасности. Краевое ведомство переведено на усиленный вариант несения службы, обстановка в других колониях стабильная.

Краснокаменским следственным отделом СУ СК уже задержаны заключенные, подозреваемые в поджоге.

В УФСИН России по Забайкальскому краю развернут оперативный штаб, о происшествии информированы взаимодействующие правоохранительные органы, органы исполнительной власти края, сообщает Интерфакс.