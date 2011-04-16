Против спецназовца, подозреваемого в убийстве таксиста, возбуждено дело

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16 апреля 2011, 19:44 [ «Аргументы Недели» ]

В отношении спецназовца, подозреваемого в убийстве таксиста в Москве, возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.



По данным следствия, в 13 часов 15 апреля 2011 года у остановки общественного транспорта на 15-й Парковой улице в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, оперуполномоченного отряда специального милицейского назначения «Булат» ГУВД по Московской области Дмитрий В. вытащил гражданина Азербайджана из принадлежащего потерпевшему автомобиля ВАЗ-2107, заломив ему руку, повалил на бордюр и нанес несколько ударов по голове и телу. Пострадавший скончался на месте происшествия. По словам судебно-медицинского эксперта, смерть мужчины наступила вследствие острой сердечной недостаточности. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



Спецназовец подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).



