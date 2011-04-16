В Дагестане участники бандподполья пытались взорвать АЗС

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16 апреля 2011, 14:33 [ «Аргументы Недели. Кавказ» ]

В Дагестане сотрудники УФСБ обезвредили взрывное устройство, установленное участниками бандподполья на автозаправочной станции в селении Нечаевка Кизилюртовского района.



Бомба была заложена в ночь на субботу. На АЗС подъехали двое вооруженных мужчин, одетых в камуфлированную форму, передает телеканал "Россия-24". Оператору заправки они заявили о том, что хозяин станции должен платить "на нужды джихада". В противном случае неизвестные угрожали уничтожить его бизнес. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Дагестану. Утром при осмотре места на газозаправочных колонках были обнаружены два подозрительных предмета. Одним из них оказался муляж взрывного устройства, второй "находкой" стала бомба мощностью до 3 кг в тротиловом эквиваленте.