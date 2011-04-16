Журналистам показали запись взрыва в минском метро

//Криминал

16 апреля 2011, 13:06 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]

В Белоруссии журналистам предоставили видеосъемку теракта в минском метро. По данным Генпрокуратуры, видеоматериалы во многом помогли задержать подозреваемых в совершении теракта. На видеосъемке виден сам момент подрыва. Ранее была обнародована запись с камер наружного наблюдения, на которой видно, как закладывают взрывное устройство. По делу о теракте в минском метро проходят пять человек, в том числе возможный исполнитель преступления, передает телеканал "Россия-24". По данным следствия, он же причастен к взрывам в Витебске в 2005г. и в Минске в 2008 году.