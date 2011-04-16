В Сочи неизвестные в масках ограбили две букмекерские конторы

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16 апреля 2011, 12:28 [ «Аргументы Недели. Сочи» ]

В Сочи неизвестные совершили вооруженное нападение на букмекерские конторы. Вооруженные грабители в масках напали на две букмекерские конторы в Центральном районе Сочи в ночь на субботу. Преступники похитили дневную выручку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Нападения были совершены в микрорайоне Ареда и Макаренко. В настоящий момент ведется следствие, сумма похищенного не сообщается.