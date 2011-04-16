В Кабардино-Балкарии задержан пособник боевиков

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16 апреля 2011, 10:39 [ «Аргументы Недели. Кавказ» ]

В Чегемском районе Кабардино-Балкарии задержан пособник боевиков. В его доме оперативники обнаружили склад боеприпасов и самодельное взрывное устройство мощностью в 2 кг тротила.



Пособник НВФ был задержан в населенном пункте Нижний Чегем Чегемского района. В его домовладении обнаружены 76 патронов различного калибра, граната РГД-5, выстрел к подствольному гранатомету и самодельное взрывное устройство. Мощность бомбы составляет 2 кг в тротиловом эквиваленте. Взрывное устройство состояло из пятилитровой канистры, наполненной смесью аммиачной селитры и алюминиевой пудры с поражающими элементами в виде болтов и саморезов. Бомба была начинена шестью 200-граммовыми тротиловыми шашками и электродетонатора, передает "Интерфакс".