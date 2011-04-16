//Криминал

16 апреля 2011, 09:46 [ «Аргументы Недели. Кавказ» ]

В Дагестане задержаны хулиганы, стрелявшие по окнам сельских жителей. В Акушинском районе были задержаны двое молодых людей, стрелявшие в пятницу по окнам жителей села Курки. Инцидент произошел около 23.00 по мск. Сотрудники милиции по "горячим следам" задержали и доставили в ОВД жителей села 1980 и 1986 годов рождения. Виновники сознались в содеянном. У них был изъят пневматический пистолет. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает РИА Новости. Пострадавших в результате хулиганских действий задержанных нет.