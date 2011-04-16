//Криминал

16 апреля 2011, 09:18 [ «Аргументы Недели. Уфа» ]

В Уфе пьяный отец задушил трёхлетнего сына. Ребенок плакал и мешал отцу спать. Наутро убийца утверждал, что не помнит ничего из произошедшего. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Накануне вечером мать, уложив ребёнка спать, ушла на работу. 31-летний отец, присматривающий за маленьким сыном, напился и лег спать. Но в этот момент ребёнок проснулся и заплакал, мешая спать родителю. Выведенный из себя этим плачем пьяный мужчина задушил сына руками и лёг спать, передает «Интерфакс».