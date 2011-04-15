Неизвестные в масках ограбили дом жительницы деревни Жуковка на Рублевке

//Криминал

15 апреля 2011, 14:54 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Подмосковье неизвестные ограбили жительницу элитной деревни Жуковка на Рублёвке почти на 9 миллионов рублей. По словам потерпевшей, имя которой не называется, в ночь на пятницу в её дом в Жуковке проникли пятеро преступников в масках.

Злоумышленники связали женщину и заклеили ей рот скотчем. Грабители похитили из сейфов часы, ювелирные украшения и деньги.

В настоящее время оперативники ищут преступников.