Через два месяца найдено тело пропавшего гитариста группы «Сектор газа»

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14 апреля 2011, 18:52 [ «Аргументы Недели. Воронеж» ]

Около воронежского аэродрома обнаружено тело участника группы "Сектор газа" Вадима Глухова

"На территории, примыкающей к аэродрому "Балтимор" в городе Воронеже, было обнаружено тело 46-летнего участника группы "Сектор газа" Вадима Глухова. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Воронежской области проводится доследственная проверка", - сообщает в четверг Следственный комитет РФ.

18 января 2011 года Глухов пропал без вести в Советском районе Воронежа. С того времени о его местонахождении ничего не было известно.

"В настоящее время проводятся проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертные исследования в целях установления причин и давности наступления смерти музыканта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщает СК.