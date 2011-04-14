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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

Каждый пятидесятый россиянин – наркоман

14 апреля 2011, 18:19 [ «Аргументы Недели» ]

За 10 лет число зарегистрированных наркоманов в России выросло более чем в полтора раза и теперь составляет 2% населения.

«За последние десять лет количество только официально зарегистрированных в стране больных с диагнозом наркомания выросло почти на 60%. Основная масса наркопотребителей приходится на возраст от 18 до 25 лет», заявляют в управлении по взаимодействию с общественностью и СМИ ФСКН.

Некоторое время назад глава ведомства Виктор Иванов рассказал «Российской газете» что в России ежегодно от наркотиков умирают 126 тысяч человек. Он уточнил что до 90% наркоманов составляют люди до 35 лет, а старше 40 лет наркоманов практически нет, поскольку «они не доживают до этого возраста».

«У нас порядка 1,5 млн людей, которые употребляют опиаты, прежде всего афганский героин. Такие люди живут в среднем 5–7 лет с момента начала приема наркотиков», – сказал Иванов, пояснив, что формальной причиной смерти наркоманов становятся сердечно-сосудистые заболевания, болезни пищеварительной системы, печени, почек, легких.

ЕГ

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