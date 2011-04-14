Дожди мешают поймать бандитов Доку Умарова, который скорее жив, чем мертв

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14 апреля 2011, 16:41 [ «Аргументы Недели. Кавказ» ]

Бандгруппу Доку Умарова, сведения о смерти которого не первый день будоражат СМИ, практически невозможно выдавить из в горно-лесистой местности Сунженского района Ингушетии, где она, по мнению местных спецслужб, скрывается.

Поиски бандитов осложняются плохими погодными условиями: в этом районе лежит густой снег, постоянно идут сильные дожди, сообщил "Интерфаксу" источник в спецслужбах Ингушетии.

"Однако говорить о завершении операции преждевременно", - добавил собеседник агентства.

В четверг в течение дня информагентства сообщали, что бандиты Умарова вырвались из окружения, потом, что остаются в горных лесах Сунженского района в кольце спецподразделений МВД.