По делу о теракте в Минске задержаны пять человек

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14 апреля 2011, 14:53 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]

По подозрению в совершении теракта в минском метро задержаны пять человек. Об этом заявил в четверг заместитель генерального прокурора Белоруссии Андрей Швед.



"Задержаны пять человек, в отношении двоих избрана мера пресечения - заключение под стражу", -цитирует Шведа "Интерфакс". Накануне Аргументы недели сообщали о том, что задержанные за теракт в минском метро, унесший жизни 12 человек, признались в совершении не только этого преступления, но и других взрывов.

Об этом в среду заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, на совести задержанных "теракты в День независимости 3 июля и в Витебске". "Чудовищно, но факт: все эти негодяи, кто совершил преступления, работали в конкретных трудовых коллективах - кто токарем, кто электриком", - цитирует Лукашенко РИА Новости.