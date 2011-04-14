В Краснодарском крае ищут предполагаемого смертника, направляющегося в Москву

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14 апреля 2011, 14:30 [ «Аргументы Недели. Краснодар» ]

Ибрагим Торшхоев. Фото РИА Новости

В Краснодарском крае усилены меры безопасности в связи с поисками Ибрагима Торшхоева, предполагаемого смертника, направляющегося для совершения теракта в Москву.



Об этом сообщает ГУВД Краснодарского края. в регионе усилен досмотр автотранспорта. 20-летний Ибрагим Торшхоев родился в Армавире. По данным милиции, он проходил подготовку в лагере боевиков на Северном Кавказе. "Сотрудники ориентированы на получение значимой информации о возможном местонахождении указанного лица, который может направляться в Москву для совершения теракта", - цитирует сообщение ГУВД РИА Новости. Главное управление МВД России по Краснодарскому краю просит граждан, обладающих информацией о местонахождении Торшхоева, позвонить "02" или по "телефону доверия": 8 (861) 251-23-67.