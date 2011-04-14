Школьниц, издевавшихся над ветераном ВОВ, поставили на учет (ВИДЕО)

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14 апреля 2011, 13:56 [ «Аргументы Недели. Екатеринбург» ]

В Екатеринбурге на учет были поставлены школьницы, издевавшиеся над ветераном Великой Отечественной войны. Девочки выложили в интернет ролик, в котором они оскорбляют 91-летнего старика.



Инцидент произошел в феврале этого года. Ветеран рассказывал девочкам о войне. В это время несколько школьниц кривлялись у него за спиной, пытались его ударить. Девочки - ученицы школы №125. Заместители директора школы по воспитательной работе и правовому регулированию были привлечен к дисциплинарной ответственности. Также возбуждено административное дело по статье 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по их воспитанию") в отношении отца одной их девочек. Школьниц поставили на учет в отдел милиции по делам несовершеннолетних, передает телеканал "Россия-24".