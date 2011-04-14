«Нафта Москва» будет судиться со СМИ Индии, пытавшимися испачкать ее репутацию

//Криминал

14 апреля 2011, 13:24 [ «Аргументы Недели» ]

В последние дни в ряде индийских СМИ появились публикации о якобы имеющихся бизнес-отношениях между г-ном Хасаном Али Ханом, в отношении которого, как следует из публикаций, в настоящее время ведется расследование в Индии, и акционером компании Сулейманом Керимовым. Эти сообщения были в дальнейшем перепечатаны рядом западных СМИ.

В этой связи компания «Нафта Москва» заявляет, что контакты г-на Хасана Али Хана с акционерами компании состоялись более семи лет назад. Г-н Хасан Али Хан представился крупным индийским бизнесменом с интересом к инвестированию в бизнес-проекты в России. В результате этих контактов сложилось понимание, что он не тот человек, за которого себя выдает, и склонен к обману.

Компания опровергает, что у акционеров имелись тесные отношения с г-ном Хасаном Али Ханом. Сделанные в ряде публикаций индийских СМИ без ссылки на конкретные источники утверждения иного являются ложью. Более того, компания заявляет, что после описанных выше контактов, акционеры «Нафта Москвы» никогда более не встречались с г-ном Хасаном Али Ханом.

Компания подчеркивает, что в нарушение журналисткой этики и стандартов работы с информацией ни одно из индийских изданий, опубликовавших информацию, не обращалось в компанию либо к акционерам за ее подтверждением. В связи с этим компания уполномочила своих юридических представителей предпринять соответствующие шаги по защите репутации акционеров.