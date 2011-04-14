Боевик, убитый в Нальчике, вез бомбу мощностью 1 кг тротила

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14 апреля 2011, 12:34 [ «Аргументы Недели. Кавказ» ]

В Кабардино-Балкарии в машине уничтоженного в Нальчике участника НВФ обнаружено самодельное взрывное устройство. Мощность бомбы составила около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщает следственное управление СКР по КБР. У убитого был обнаружен пистолет Макарова с семью патронами, две гранаты - Ф-1 и РГО, передает "Интерфакс". В багажнике автомобиля боевика было найдено безоболочное самодельное взрывное устройство мощностью около одного килограмма в тротиловом эквиваленте.