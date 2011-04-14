В учреждения Москвы разосланы ориентировки на двух предполагаемых смертниц

//Криминал

14 апреля 2011, 10:31 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В учреждения Москвы разосланы ориентировки на предполагаемых смертниц - двух девушек: одной из них 19 лет, другой - 21. Одна из девушек родом из Чечни, другая из Дагестана.



Об этом сообщает «Русская служба новостей» со ссылкой на сотрудника охраны одного из отделений столичного Сбербанка. В ориентировках содержатся фотографии и паспортные данные предполагаемых смертниц. Написано, что они жены боевиков. Ориентировки были разосланы 12 апреля. По данным Life News, в Москве разыскивают нескольких смертниц, которые, предположительно, прибыли в столицу для совершения взрывов на Курском и Киевском вокзалах и торговом центре «Европейский».