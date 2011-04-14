Убивать первого зампреда ЦБ Козлова помогали милиционеры

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14 апреля 2011, 10:00 [ «Аргументы Недели» ]

Убийцам первого зампреда ЦБ Андрея Козлова помогала милиция. Трое сотрудников правоохранительных органов за 2000 долларов прослушивали телефонные разговоры Козлова и его водителя.



Новые подробности убийства Андрея Козлова, совершенного в сентябре 2006 в Москве, стали известны следствию.



Сообщается, что сотрудники милиции Сергей Рыбаков, Роман Заика и Владислав Зиньковский получили ордер на прослушку телефонов Андрей Козлова и его водителя в Мытищинском горсуде. Они могли привязать нужный номер к любому уголовном делу, цитируют "Ведомости" источник в МВД. Имена помощников киллеров всплыли случайно в совершенно другом расследовании, московский юристконсул Сергей Косачев признался следователям, что заказывал у стражей порядка конфиденциальную информацию о Козлове, что обошлось ему в 2000 долларов.



Сейчас сотрудники МВД пошли на повышение, один стал опером в столице, а Зиньковский недавно даже отвечал за безопасность президента Медведева. Между киллерами и милиционерами был посредник - следователь СКП Андрей Синдякин. Позже он уволился, и все четверо избежали наказания. Срок давности преступления вышел еще три года назад, сообщает "Эхо Москвы".



По мнению адвоката семьи Андрея Козлова, необходимо полностью расследовать дело о милицейских прослушках, так как это опасное явление и требует превентивных мер.