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14 апреля 2011, 09:34 [ «Аргументы Недели» ]

В Карачаево-Черкесии задержаны четверо боевиков.Участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) сотрудники правоохранительных органов задержали в поселке Правокубанский. В Карачаевском районе в ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое 23-летних мужчин, один 19-летний и один 28-летний. Все задержанные входили с апреля прошлого года в банду некоего Кумукова, передает РИА Новости. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.