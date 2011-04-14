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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

В Карачаево-Черкесии задержаны четверо боевиков

14 апреля 2011, 09:34 [ «Аргументы Недели» ]

В Карачаево-Черкесии задержаны четверо боевиков.Участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) сотрудники правоохранительных органов задержали в поселке Правокубанский. В Карачаевском районе в ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое 23-летних мужчин, один 19-летний и один 28-летний. Все задержанные входили с апреля прошлого года в банду некоего Кумукова, передает РИА Новости. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ЕЛ

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