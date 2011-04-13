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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

Индийская прачечная оставила пятна на доходах российского олигарха

13 апреля 2011, 17:22 [ «Аргументы Недели» ]

Индийский бизнесмен Хасан Али Хан, обвиняемый в укрытии за рубежом нелегальных доходов и в уклонении от уплаты налогов в размере около $10 млрд отмывал деньги российского бизнесмена Сулеймана Керимова, утверждают СМИ Индии.

«Управление по борьбе с экономическими нарушениями получило данные, что Хан направил $3 млрд российского магната и получил за это комиссию в 10 млн долларов, что сейчас проверяется», заявляет газета Hindustan Times, но имя магната не называет.

«Хасан Али Хан…процветал, благодаря широкой и разветвленной международной сети. Помимо близких связей с торговцем оружием из Саудовской Аравии Аднаном Кхашогги, выявлено, что Хан имел тесные связи с Сулейманом Керимовым, российским олигархом…», цитирует bfm.ru другое издание.

«Кашинат Тапурия, помощник Хасана Али Хана, и Керимов встречались на борту российского частного самолета в 1990-ые годы в Цюрихе», откуда «вместе затем были доставлены в Лондон».

«Есть подозрения, что встреча проходила в связи со сделкой по продаже оружия. Доказательство было обнаружено в ходе обысков в домах Хана и Тапурии», утверждает журнал India Today.

ЕГ

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