Задержанные за теракт в минском метро признались в совершении других взрывов

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13 апреля 2011, 14:56 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]

Задержанные за теракт в минском метро, унесший жизни 12 человек, признались в совершении не только этого преступления, но и других взрывов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, на совести задержанных "теракты в День независимости 3 июля и в Витебске". Чудовищно, но факт: все эти негодяи, кто совершил преступления, работали в конкретных трудовых коллективах - кто токарем, кто электриком", - цитирует Лукашенко РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что в Белоруссии были задержаны первые подозреваемые по делу о теракте. Об этом заявил в среду заместитель генерального прокурора Белоруссии Андрей Швед. Сообщалось о том, что были задержаны двое. Взрыв в минском метрополитене произошел вечером 11 апреля, в час пик. Погибли 12 человек, около 200 пострадали. Среди раненых - трое граждан России. Сегодня в столице Белоруссии пройдут первые похороны погибших в результате теракта в метро. 13 апреля объявлен Днем траура. В городе вывешены государственные флаги с траурными лентами.