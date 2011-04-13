Лукашенко: Теракт в минском метро раскрыт

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13 апреля 2011, 14:41 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]

Теракт в минском метро, унесший жизни 12 человек, раскрыт, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, власти знают "кто и как" совершил теракт.



"Сегодня в 5.00 преступление было раскрыто. Они дали свои показания", - сказал Лукашенко на оперативном докладе по итогам расследования. "Главное - мы знаем, кто и как совершил", - цитирует президента Белоруссии РИА Новости.



Ранее стало известно о том, что в Белоруссии были задержаны первые подозреваемые по делу о теракте. Об этом заявил в среду заместитель генерального прокурора Белоруссии Андрей Швед. Сообщалось о том, что были задержаны двое.



Взрыв в минском метрополитене произошел вечером 11 апреля, в час пик. Погибли 12 человек, около 200 пострадали. Среди раненых - трое граждан России. Сегодня в столице Белоруссии пройдут первые похороны погибших в результате теракта в метро. 13 апреля объявлен Днем траура. В городе вывешены государственные флаги с траурными лентами.