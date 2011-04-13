В Тверской области закрыли подпольный зал игровых автоматов

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13 апреля 2011, 13:32 [ «Аргументы Недели. Тверь» ]

В Тверской области закрыт зал игровых автоматов, расположенный в поселке Эммаус. Проверку организовали и провели сотрудники ОВД по Калининскому району совместно с работниками прокуратуры. Поводом для проверки стало обращение главы администрации Эммаусского сельского поселения к губернатору Тверской области Дмитрию Зеленину. В свою очередь губернатор поручил компетентным органам проверить факты и принять меры, передает РИА Новости. Все автоматы были изъяты до решения суда.