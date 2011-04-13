В Москве водителя посольства КНДР ограбили на 10 тысяч долларов

//Криминал

13 апреля 2011, 12:46 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве неизвестные ограбили водителя посольства КНДР на $10 тысяч. Инцидент произошел утром в среду возле дома 38 по Ленинскому проспекту на юго-западе Москвы. Преступники - двое мужчин кавказской внешности, передает РИА Новости. Двое мужчин подошли к автомобилю посольства КНДР и, угрожая водителю, отобрали у него 10 тысяч долларов. Грабители скрылись с места преступления на автомобиле Renault черного цвета без государственных номеров.