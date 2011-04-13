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13 апреля 2011, 11:28 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]

В Белоруссии задержаны первые подозреваемые по делу о теракте в Минске. Об этом заявил в среду заместитель генерального прокурора Белоруссии Андрей Швед. Задержаны двое.



Взрыв в минском метрополитене произошел вечером 11 апреля, в час пик. Погибли 12 человек, около 200 пострадали. Среди раненых - трое граждан России. Сегодня в столице Белоруссии пройдут первые похороны погибших в результате теракта в метро. 13 апреля объявлен Днем траура. В городе вывешены государственные флаги с траурными лентами.



Ранее "Аргументы.ру" сообщали о том, что МВД Белоруссии со слов очевидцев теракта на станции метро "Октябрьская" в Минске составило фоторобот мужчины, устроившего взрыв.