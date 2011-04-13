ГУВД: За минувшие сутки в Подмосковье без вести пропали 8 человек

//Криминал

13 апреля 2011, 10:43 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

По данным пресс-службы ГУВД по Московской области за 12 апреля в регионе зарегистрировано 1020 преступлений и сообщений о них, из которых раскрыто – 745. Зарегистрировано, в частности, 184 кражи - раскрыты 46, преступления в сфере экономики - 15, все раскрыты.

На дорогах Подмосковья за вторник произошло 11 ДТП, в авариях погиб один и пострадали 11 человек. 8 граждан за сутки пропали без вести.