В Кущевском районе совершено двойное убийство

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13 апреля 2011, 10:15 [ «Аргументы Недели» ]

В ночь на среду в Кущевском районе Кубани совершено двойное убийство. Милиция по горячим следам задержала подозреваемого в убийстве мужчины и его дочери, возбуждено уголовное дело.



Убийство произошло в частном доме на улице Октябрьской на хуторе Чебурки Кущевского района Кубани.



"В доме с ножевыми ранениями были обнаружены тела 73-летнего мужчины и его 43-летней дочери", - сказал сотрудник правоохранительных органов.



По подозрению в преступлении задержан 43-летний безработный, сообщает РИА "Новости". Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.