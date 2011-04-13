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//Криминал

В Кущевском районе совершено двойное убийство

13 апреля 2011, 10:15 [ «Аргументы Недели» ]

В ночь на среду в Кущевском районе Кубани совершено двойное убийство. Милиция по горячим следам задержала подозреваемого в убийстве мужчины и его дочери, возбуждено уголовное дело.

Убийство произошло в частном доме на улице Октябрьской на хуторе Чебурки Кущевского района Кубани.

"В доме с ножевыми ранениями были обнаружены тела 73-летнего мужчины и его 43-летней дочери", - сказал сотрудник правоохранительных органов.

По подозрению в преступлении задержан 43-летний безработный, сообщает РИА "Новости". Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

ГИ

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