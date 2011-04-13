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Список погибших при теракте в Минске
13 апреля 2011, 10:07 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]
В Минске установлены личности всех 12 человек, погибших в результате теракта в метро. Всего в результате теракта пострадали около 200 человек, около 150 госпитализировано.
Список погибших при теракте в Минске:
- Абражей Наталья Валентиновна (дата рождения - 06.11.1966),
- Шагойко Анна Викторовна (09.10.1954),
- Каптюх Роман Васильевич (16.03.1990),
- Наркевич Анатолий Владимирович (03.06.1959),
- Парфунцев Александр Евгеньевич (21.03.1954),
- Захаркова Татьяна Игоревна (20.11.1968),
- Климец Юрий Александрович (04.05.1987),
- Пикулик Галина Ивановна,
- Герасимчик Сергей Анатольевич (17.07.1993),
- Соловьева Ольга Эдуардовна (1983 г.р., Барановичи),
- Бакан Виталий Сергеевич (1977г.р., Минская обл., Любанский р-н),
- Сербаев Сергей Владимирович (04.11.1988, Минская обл., Пуховичский район, пгт Правдинский).
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Мингорисполком. 13 апреля в Минске объявлен днем траура.
ЕЛ