//Криминал

13 апреля 2011, 10:07 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]

В Минске установлены личности всех 12 человек, погибших в результате теракта в метро. Всего в результате теракта пострадали около 200 человек, около 150 госпитализировано.



Список погибших при теракте в Минске:

Абражей Наталья Валентиновна (дата рождения - 06.11.1966), Шагойко Анна Викторовна (09.10.1954), Каптюх Роман Васильевич (16.03.1990), Наркевич Анатолий Владимирович (03.06.1959), Парфунцев Александр Евгеньевич (21.03.1954), Захаркова Татьяна Игоревна (20.11.1968), Климец Юрий Александрович (04.05.1987), Пикулик Галина Ивановна, Герасимчик Сергей Анатольевич (17.07.1993), Соловьева Ольга Эдуардовна (1983 г.р., Барановичи), Бакан Виталий Сергеевич (1977г.р., Минская обл., Любанский р-н), Сербаев Сергей Владимирович (04.11.1988, Минская обл., Пуховичский район, пгт Правдинский).

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Мингорисполком. 13 апреля в Минске объявлен днем траура.