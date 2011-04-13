На севере Москвы водитель ранил пешехода из травматического пистолета

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13 апреля 2011, 08:54 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

На севере Москвы неизвестный ранил из травматического пистолета мужчину недалеко от станции метро Савеловская. Инцидент произошел около полуночи у дома номер 9 на Бутырской улице. Стрелявший скрылся на машине Opel белого цвета. По предварительным данным, между водителем и пешеходом произошла ссора, передает РИА «Новости». Потерпевший получил ранение в голову и был госпитализирован. В номерных знаках иномарки, по словам очевидцев произошедшего, были цифры «566».