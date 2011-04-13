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13 апреля 2011, 08:22 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровске закрыто подпольное казино. Из нелегального игорного заведения, расположенного в одном из помещений бывшего казино по улице Ленина, изъято более 100 игровых аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба УВД по Хабаровскому краю. Посетителями казино были только избранные - над входом в здание владелец установил видеокамеру. Наблюдая за изображением на мониторе, охранники пропускали постоянных клиентов после подачи условного сигнала, передает «Интерфакс».