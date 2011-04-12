ГУВД: За минувшие сутки в Подмосковье без вести пропали 19 человек

//Криминал

12 апреля 2011, 09:14 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

По данным пресс-службы ГУВД по Московской области за 11 апреля в регионе зарегистрировано 1291 преступление и сообщение о них, из которых раскрыто – 868. Совершено, в частности, одно убийство - оно раскрыто, 134 кражи - раскрыты 39.



В понедельник на дорогах Подмосковья произошло 18 ДТП, в авариях погибли двое и пострадали 19 человек. 19 человек за минувшие сутки пропали без вести.