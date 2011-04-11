Убит один из свидетелей по делу о нелегальном игорном бизнесе в Подмосковье

//Криминал

11 апреля 2011, 17:30 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Найден убитым один из свидетелей по делу о нелегальном игорном бизнесе в Подмосковье - водитель одного из предполагаемых соучастников организатора сети казино Марата Мамыева. Следствие связывает убийство с данным уголовным делом.

Следствие связывает убийство с данным уголовным делом.



Следователи сегодня на судебном заседании, где рассматривался вопрос о продлении срока содержания под стражей Дмитрию Акулину - оперуполномоченному ГУВД Подмосковья, подозреваемому в причастности к организации сети казино, заявили об убийстве свидетеля по фамилии Прилепский, сообщает РИА Новости.

Он был найден мертвым в конце февраля в одном из районов Подмосковья. Источник близкий к следствию, говорит, что свидетель Прилепский был задушен, передает Интерфакс.

Следователи считают, что убийство свидетеля подтверждает, что фигуранты данного дела должны оставаться под стражей.