В подмосковном Железнодорожном украдены лекарства на 1 млн рублей

Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД по городу Железнодорожный установлен 23-летний житель Воронежской области, который путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение со склада лекарственных средств. Как сообщил "Аргументам.ру" начальник управления информации ГУВД по Московской области Евгений Гильдеев, сумма ущерба составила 1 млн рублей.

Как было установлено, молодой человек, воспользовавшись поддельными договорами и используя подложные доверенности от двух Мытищинских организаций, похитил со склада, расположенного в Железнодорожном лекарственные средства на сумму около 1 000 000 рублей.

По данному факту следственным отделом при УВД по г.о. Железнодорожный возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ –мошенничество.