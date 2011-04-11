В подмосковном Железнодорожном украдены лекарства на 1 млн рублей

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"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
//Криминал
11 апреля 2011, 11:04 [«Аргументы Недели. Москва», Елена ПЛАВСКАЯ ]
Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД по городу Железнодорожный установлен 23-летний житель Воронежской области, который путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение со склада лекарственных средств. Как сообщил "Аргументам.ру" начальник управления информации ГУВД по Московской области Евгений Гильдеев, сумма ущерба составила 1 млн рублей.
Как было установлено, молодой человек, воспользовавшись поддельными договорами и используя подложные доверенности от двух Мытищинских организаций, похитил со склада, расположенного в Железнодорожном лекарственные средства на сумму около 1 000 000 рублей.
По данному факту следственным отделом при УВД по г.о. Железнодорожный возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ –мошенничество.
"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области